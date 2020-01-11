Askerler kitap okuma kampanyasına destek verdi

Kütahya'nın Emet İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin Kaymakamlık tarafından başlatılan kitap okuma kampanyasına her gün yarım saat kitap okuyarak destek verdiği bildirildi.

Emet Kaymakamlığı "Cumhuriyet'ten Milli Egemenliğe 2023'e 2023 sayfa aç " Kitap okuma kampanyası devam ederken, Emet İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan tüm personelden kampanyaya destek geldi.

Emet İlçe Jandarma Komutanı Mukadder Demir, ''İlçe Kaymakammı sayın Hasan Çiçek'in başlattığı kitap okuma kampanyasına destek vermek amacı ile 10 gündür karakol konferans salonumuzda tüm personolimizle her gün yarım saat kitap okuma etkinliği yapıyoruz. Türkiye'ye örnek olan bu uygulamaya destek vermek bizim için oldukça önemli. Okuyan bir toplumun, ilerideki nesillere çok daha iyi miraslar bırakacağını bizde göstermek istedik. Oluşturduğumuz okuma salonunda bu kampanyaya destek vermeye devam edeceğiz'' dedi.