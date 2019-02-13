'Askıda' geleneğini 50 yıldır yaşatmaya çalışıyor

Kütahya'da Osmanlı'dan kalma 'askıda' geleneğini yaşatmaya çalışan lokanta işletmecisi, 50 yıldır ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ikram ediyor. Askıda geleneği ile işletme soğuk kış günlerinde de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Paşam Sultan Mahallesinde bulanan bir işletme Osmanlı'dan kalma ata mirasımız olan askıda geleneğini sıcak yemek vererek yaşatmaya çalışıyor. Havalarında soğuması ile birlikte özellikle hafta sonları gidecek yerleri olmayan evsiz ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek veren işletme hayırseverlerin desteği ile askıda geleneğini yaşatmaya çalışıyor.

Askıda geleneğini babasının 1970'li yıllarda ‘Askıda iftar' ile başlattığını söyleyen Himmet Çakubay babasından kalma geleneği artık ‘Askıda çorba' ile yaşatmaya çalışıyor.

Sıcak yemek uygulamasını yaklaşık 4 aydır verdiğinden bahseden işletme sahibi Himmet Çakubay, “Bu sıcak yemek uygulamasını 4 ay önce başladım ama biz bu uygulamayı esas olarak ramazanda yapıyoruz. Hayırseverlerin destekleri ile 1970'den bugüne yani 49 yıldır hayırseverlerin destekleri ile ramazanları yapıyorduk ancak havaların soğuması ile birlikte kışında bu uygulamayı başlattık ve yaklaşık 4 aydır 200'den fazla kişiye sıcak yemek veriyoruz. Gelenler ise bu havalinin garipleri, ihtiyaç sahipleri ve garibanlar geliyor” diye konuştu.

Vatandaşlar ise eski gelenekleri yaşattıklarından ve sıcak yemek ikramından dolayı memnun olduklarını söylediler.