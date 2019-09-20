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ASKOM Bölge Toplantısı Kütahya'da gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığınca 15.

Bölge İllerinden oluşan illerin Acil Sağlık Hizmetleri'nin değerlendirilmesi, işleyişte yaşanan aksaklıkların tespiti, çözümlenmesi ve ortak bir çalışma yapılabilmesi amacıyla düzenlenen Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Bölge Toplantısı Kütahya'da gerçekleştirildi.


Toplantı bölge illeri Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Bilecik sağlık müdürleri ve idarecileri, il ambulans servisi başhekimleri, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi temsilcisi, üniversite kamu hastaneleri ve özel hastane temsilcilerin katılımıyla, MEB Yoncalı Uygulama Oteli'nde yapıldı.


İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. İsmail Zehir'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Müdürlüğün Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Sorumlusu Levent Bircan Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği ve Yönetmelik gereği hazırlanan Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) hazırlama kılavuzu hakkında katılımcılara bilgi verdi.


Katılımcı illerin son dönemdeki hastane yatak sayıları, hastaneler arası ve iller arası hasta nakilleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile ilgili istatistikleri hakkında sunum yapılmasına müteakip görüş alış verişinde bulunuldu.

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