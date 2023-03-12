Aslanapa AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Ahmet Ali Dönmez atandı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Ahmet Ali Dönmez'in atandığı bildirildi.

Konuyla ilgili AK Parti Kütahya İl Başkanlığından yapılan açıklamada,” Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Aslanapa İlçe Gençlik Kolları Başkanlığımıza Ahmet Ali Dönmez kardeşimiz atanmıştır. Görevi devreden Burak Çubuk kardeşimize gayretlerinden ötürü teşekkür ederiz. Aslanapa gençliğine hayırlı olsun” denildi.