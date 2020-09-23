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Aslanapa AK Parti ilçe yönetimi ilk toplantısını yaptı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, geçen hafta yapılan kongrede seçilen AK Parti İlçe yönetiminin ilk toplantısına, Kütahya’ AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’da katıldı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, geçen hafta yapılan kongrede seçilen AK Parti İlçe yönetiminin ilk toplantısına, Kütahya' AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'da katıldı.


Kütahya' AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, yaptığı açıklamada, ''Yeni seçilen Aslanapa AK Parti ilçe teşkilatımızı ziyaret edip kongre sonrası gerçekleşen ilk yönetim kurulu toplantısında İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile bir araya geldik. Seçilen arkadaşlarımıza hem hayırlı olsun dileklerimizi iletirken hem de kendileri ile tanışma fırsatı bulduk.


İlçe Başkanımız Sayın Cafer Bayrak ve yönetimini tekrar tebrik ediyor, güçlü Türkiye yolunda başarılar diliyorum'' dedi.

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