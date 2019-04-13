Aslanapa Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri'nden Alim Işık'a hayırlı olsun ziyareti

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel ve Belediye Meclisi üyeleri, Kütahya Belediye Başkanı Prof.
Dr. Alim Işık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığı görevine seçilen Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel ve Belediye Meclisi Üyeleri, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar dilediler.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel ve Belediye Meclisi Üyeleri'ne ziyaretleri sebebiyle teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi.