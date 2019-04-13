İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Aslanapa Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri'nden Alim Işık'a hayırlı olsun ziyareti

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel ve Belediye Meclisi üyeleri, Kütahya Belediye Başkanı Prof.

Dr. Alim Işık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığı görevine seçilen Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel ve Belediye Meclisi Üyeleri, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar dilediler.


Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel ve Belediye Meclisi Üyeleri'ne ziyaretleri sebebiyle teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.