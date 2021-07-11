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Aslanapa Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası açıldı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, Aslanapa Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası’nın 23 Temmuz tarihine kadar açık olacağı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, Aslanapa Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası'nın 23 Temmuz tarihine kadar açık olacağı bildirildi.


Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz ve bölge ekonomisi için oldukça önemli olan canlı hayvan pazarımız hizmet vermeye başlamıştır. Kurban bayramı öncesi tüm bölge esnaflarımızı pazarımıza bekleriz. Pazarımız 23 Temmuz 2021 tarihine kadar açık olacaktır'' ifadelerini kullandı.

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