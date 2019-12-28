Aslanapa Belediyesi geri dönüşüm merkezi oluşturdu

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde belediye tarafından cadde ve sokaklara evsel ve kül atıkları için ayrı ayrı konteynerler konulduğu, ayrıca ilçede belli noktalara geri dönüşüm merkezleri kurulduğu bildirildi.

Aslanapa Belediyesi temizlik işleri müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''İlçemiz cadde ve sokaklarında, evsel atıklar için ayrı çöp konteyneri, kül için ayrı kırmızı renkte çöp konteyneri konulmuştur. Ayrıca geri dönüşüm toplama merkezi kurulmuş olup ilçemiz hanelerinden çıkartılan, evsel atıkları avsel atık çöp konteynerına, külleri kırmızı renkte çöp konteynerına, geri dönüşüm atıklarını ise geri dönüşüm toplama sepetlerine ve merkezine atmaları önemle rica edilir'' açıklamsı yapıldı.