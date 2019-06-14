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Aslanapa Belediyesi haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Kütahya’nın Aslanapa Belediyesi, sinek, sivrisinek ve karasinek gibi haşerelere karşı başlattığı ilaçlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kütahya'nın Aslanapa Belediyesi, sinek, sivrisinek ve karasinek gibi haşerelere karşı başlattığı ilaçlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.


Temizlik İşleri görevlileri, yaz aylarında artış gösteren ve halk sağlığını önemli ölçüde etkileyen sinek, sivrisinek ve karasinek gibi haşerelere karşı ayrıca larvalara yönelik ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında mahallelerde belirlenen tüm noktalarda etkin ilaçlama çalışması uyguluyor.


Vatandaşların talepleri doğrultusunda rutin uygulamaların da kapsamını genişlettiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Gökhan Gürel, “Havaların ısınması ile birlikte başlattığımız ilaçlama çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığına tehdit unsuru olan, ciddi sorun teşkil edebilecek her duruma karşı etkin bir çalışma uyguluyoruz. Tedbiri elden bırakmadan çalışmalarımız devam ediyor. Mahallelerimizin tamamında bu çalışmayı yapıyoruz” dedi.

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