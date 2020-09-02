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Aslanapa Belediyesi'nden atık pil toplama kampanyası

Kütahya’nın Aslanapa Belediyesi tarafından başlatılan atık pil toplama kampanyasında 200 kilogram atık pil toplandığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa Belediyesi tarafından başlatılan atık pil toplama kampanyasında 200 kilogram atık pil toplandığı bildirildi.


Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ''Doğaya zarar veren atık pillerin çevreye zarar vermemesi amacıyla, belediyemiz tarafından başlatılan ''Atık Pil Toplama'' kampanyasında, insanların toplu bulunduğu camii, kahvehane ve okul gibi yerlere konulan atık pil kutularındaki yaklaşık 200 kilogram atık piller toplanarak geri dönüşüm için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen taşınabilir pil üreticileri ve ithalatçıları derneğine teslim edilmiştir. Kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyorum'' dedi.

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