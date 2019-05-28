Aslanapa Belediyesi'nden bayram temizliği çalışmaları

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi, Belediye ekipleri tarafından temizlik çalışmaları başlatıldı.

Mahalleler arasındaki düzenleme ve temizlik çalışmalarının yanı sıra, vatandaşların rahat bir şekilde ziyaretlerini yapabilmeleri için mezarlıkların temizlik ve bakımları da yapılıyor. Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel yaptığı açıklamada, "Temizlik İşleri ekipleri tarafından ilçe mezarlığı, parklar, cadde, sokak, yol ve kaldırım kenarlarında bulunan yabani otların temizliğine başlandı. İlçe genelindeki cadde, sokak ve bulvarların orta refüjleri ile kaldırım ve yol kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan yabani otlar tırpan ve ot biçme makineleri ile biçilerek temizleniyor. Aslanapa halkımızın daha temiz bir ortamda yaşaması için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" diye konuştu.