İhlas Haber Ajansı

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Aslanapa Belediyesi'nden evsel atık, kül ve çöp konteyneri temizliği

Kütahya’nın Aslanapa Belediyesi kötü koku, bakteri ve sinek üremesini engellemek amacıyla evsel atık, kül ve çöp konteynerlerini temizleme çalışması başlattı.

Kütahya'nın Aslanapa Belediyesi kötü koku, bakteri ve sinek üremesini engellemek amacıyla evsel atık, kül ve çöp konteynerlerini temizleme çalışması başlattı.


Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan sıcaklıkların etkisiyle oluşabilecek kötü koku, bakteri ve sinek üremesini engellemek için Kütahya Belediyesinden temin ettikleri çöp konteyner yıkama aracı ile evsel atık, kül ve çöp konteynerlerini temizleme çalışması başlattıklarını söyledi.

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