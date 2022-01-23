Aslanapa Belediyesi'nden Sokak hayvanlarına yem ve mama desteği

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu sokak hayvanları ve kuşların aç kalmaması için belirlenen noktalara belediye ekipleri tarafından mama ve buğday bırakıldı.

Belediye ekipleri, bir taraftan yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaparken, bir taraftan da sokak hayvanlarının ve kuşların aç kalmaması için ilçede bulunan beslenme odaklarına kedi ve köpekler için mama, değişik alanlara ise kuşlar için buğday bıraktı.