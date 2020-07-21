Aslanapa canlı hayvan pazarı hergün açık olacak

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde canlı hayvan pazarının 23 Temmuz-3 Ağustos 2020 tarihleri arasında, her gün açık olacağı bildirildi.

Kütahya'nın en fazla küçükbaş hayvan yetiştirilen ilçelerinden olan Aslanapa'da, çevre il ve ilçelerde, köylerde hayvancılık yapan üreticileri bir araya getirmek için kurulan Aslanapa Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, 03 Ağustos 2020 tarihleri arasında, her gün açık olacak.

Cumhuriyet Mahallesi ,Orman Sokak adresinde bulunan canlı hayvan pazarının, Korona virüs (Covid 19) salgın hastalığına karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapılarak, açılışa hazır hale getirildiği ilçe ekonomisine büyük katkı sağlamasının beklendiği bildirildi.