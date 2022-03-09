Aslanapa Canlı Hayvan Pazarı küçükbaş hayvan girişlerine açıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde koyun keçi çiçek hastalığından dolayı şubat ayı başından beri küçükbaş hayvan girişlerine kapalı olan belediye canlı hayvan pazarının küçükbaş hayvan girişlerine açıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Aslanapa Belediyesinden yapılan açıklamada,” İlçemiz Göynükören köyünde çıkan koyun keçi çiçek hastalığından dolayı küçükbaş hayvan girişlerine kapalı olan Aslanapa Belediyesi canlı hayvan pazarı küçükbaş hayvan girişlerine açılmıştır” denildi.