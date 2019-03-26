Aslanapa Devlet Hastanesi hizmete başladı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yapımı tamamlanan İlçe Dvelet Hastanesi'nin hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Hasatane'nin hizmet vermeye başlamasından dolayı açıklamlarda bulunan Aslanapa AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Ali Okumuş, yaptığı açıklamada, ''2014 yılında Edirne'de başlattığımız Aslanapa Entegre Hastanesi yapımı için girişimimizin bugün bitmiş halini görmek ayrı bir mutluluktur. Hastanemizin yapımında emeği olan Belediye Başkanımız Asaf Akar ve Ahmet Şahan başkanlarımıza, ayrıca 2014 yılında il başkanı iken Sağlık bakanımız ile görüşüp hastane yapımı startının verilmesine sebep olan İshak Gazel Milletvekilimize ve hep destek olan İl Başkanımıza, tüm Milletvekillerimize emekleri için teşekkür ediyoruz. Yaparsa AK Parti yapar.

İlçemize ne yaptınız diyen bazı kardeşlerimize bu eser bir örnek olsun. Memleketimize Hayırlı olsun'' diye konuştu.