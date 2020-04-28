Aslanapa Devlet Hastanesi'ne 70 bin TL'lik tıbbi cihaz yatırımı

Kütahya'nın Aslanapa İlçesi Devlet Hastanesi'ne İl Genel Meclisi tarafından aktarılan kaynak ile diş ünitesi ve röntgen cihazı alındığı bildirildi.

Aslanapa İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Ertük, yaptığı açıklamada, '' Bugün Belediye Başakanımız Gökhan Gürel ile birlikte İlçe hastanemizi ziyaret ettik. İl genel meclisimiz tarafından 70 bin TL Aslanapa hastanesinin eksiklikleri için para aktarıldı. Bu parayla hastanemiz için son derece öenmli olan diş ünitesi ve röntgen cihazı alınarak faaliyete geçti. Ayrıca laboratuvar malzemeleri de en kısa sürede alınacak. Bu hizmetlere vesile olan Kütahya İl Genel Meclis Başkanımız Musa Yılmaz'a, İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Erşan'a ve Plan Bütce komisyon Başkanı Ali Okumuş'a Tesekkür ederiz'' dedi.