Aslanapa Devlet Hastanesi'ne doktor ataması

Kütahya'nın Aslanapa Devlet Hastanesi'ne uzun süredir beklenen doktor atamalarının yapıldığı ve atanan 3 doktorun Ekim ayında göreve başlayacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son görevlendirmelerde, Aslanapa İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde çalışmak üzere 3 doktor görevlendirilmesine onay verildiği ve doktorların Ekim ayı itibarıyla görevlerine başlayacağı açıklandı.

Yapılan bu atamalarla hastanede uzun süredir uygulanan 'icapçı doktor' nöbetinden, 'nöbetçi acil doktor' sistemine geçileceği öğrenildi.