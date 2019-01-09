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Aslanapa-Gediz Karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza Aslanapa - Gediz karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre Mehmet Sait Şeybeoğlu yönetimindeki 45 DE 407 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi.


Kazada araç sürücüsü Mehmet Sait Şeybeoğlu ve eşi Aynur Şeybeoğlu yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis Ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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