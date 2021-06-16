Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yıl sonu sergisi açıldı

Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Hayat boyu öğrenme haftası" etkinliği kapsamında Aslanapa Kültür Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış yoğun ilgi gördü. İlçeye bağlı köylerde ve ilçe merkezinde açılan kurslarda üretilen çini ve dikiş nakış ürünleri büyük beğeni topladı.

Kaymakam Pelvan, yaptığı açıklamada, ''İlçe ekonomimiz için oldukça önemli olan kurslarda üretilen el emeği göz nuru ürünleri inceledik. Aile ekonomisine katkı sağladığına inandığımız bu kursların devamını bekliyoruz. Çalışmalarından dolayı usta öğreticilerimize teşekkür belgelerini takdim ettik'' ifadelerini kullandı.