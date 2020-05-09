Aslanapa Hastanesi'ne diş doktoru ve diş röntgen cihazı

Kütahya'nın Aslanapa AK Parti İlçe Başkanı Cafer Bayrak, Aslanapa Devlet Hastanesi'nde diş doktorunun göreve başlayacağını bildirdi.

AK Parti İlçe Başkanı Cafer Bayrak, yaptığı açıklamada, ''İl Genel Meclis üyemiz Ali Okumuş ile beraber il Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'ı ziyaretimizde ilçemiz ve hastanemizin sorunları hakkında istişarede bulunduk. Verilen hizmetler için teşekkür ederken diş röntgeni cihazının ve diğer ihtiyaçların en kısa zamanda temin edileceğini öğrendik. İnşallah Korana virüs (Covid-19) salgını atlatılınca diş doktorumuz hizmet vermeye başlayacak. İlçemizde Korona virüs (Covid-19) ile ilgili pozitif vaka olmamakla beraber temaslı kişilerin olduğu malesef tespit edilmiş ve izoleye alınmıştır. Bu dönemde lütfen sosyal mesafeye ve maskesiz dolaşmamaya özen gösterelim ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım" dedi.