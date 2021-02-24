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Aslanapa hayvan pazarı küçükbaş hayvanlara kapatıldı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde görülen koyun ve keçi çiçeği hastalığı nedeniyle, hayvan pazarının küçükbaş hayvanlar için kapatıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde görülen koyun ve keçi çiçeği hastalığı nedeniyle, hayvan pazarının küçükbaş hayvanlar için kapatıldığı bildirildi.


Aslanapa Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ''İlimizde ve ilçemizde görülen koyun ve keçi çiçeği hastalığı nedeniyle Aslanapa Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ikinci bir duyuruya kadar küçükbaş hayvan girişlerine kapatılmıştır. Üreticilerimizin bu konuda duyarlı olması ricamızdır'' ifadeleri kullanıldı.

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