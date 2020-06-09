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Aslanapa ilçe pazarı açıldı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan ilçe pazarı 2 hafta aradan sonra tekrar açıldı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan ilçe pazarı 2 hafta aradan sonra tekrar açıldı.


Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, "Köylümüz haftalar sonra ürettiği ürünü pazara indirebildi. Yine civar ilçelerimizden pazarımıza esnafımız geldi. İlçe ekonomimiz için oldukça önemli olan pazarımız tekrar hizmet vermeye başladı. Rabbim bu salgının en kısa sürede ülkemizden tamamen bitmesini nasip etsin. Zabıta ekiplerimiz pazar esnafımızı gezerek korona virüs önlemleri hakkında bilgiler verdi. Ayrıca pazarımızda Korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri eksiksiz alındı" ifadelerini kullandı.

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