Aslanapa İlkokuluna Matematik Sokağı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu arasında imzalanan “Eğitimde İş Birliği Protokolü ”ne göre 2022 Yılının “Matematik Yılı” ilan edildiğine dikkat çeken Okul Müdürü Gültekin Karakurt,” Bu sebeple yapılan çalışmalarımız arasında olan Matematik Sokağımız tamamlanmıştır. Başta okulumuzun Müdür Yardımcısı Murat Arslan önderliğinde öğretmenlerimizle el ele vererek yapmış olduğumuz çalışmalarımızı öğrencilerimizin hizmetine açtık. Bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla kavrayabilmesine imkan sağlayan bu çalışmamız öğrencilerimizin de çok hoşuna gitti” diye konuştu.