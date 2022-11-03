Aslanapa Ortaca köyüne 500 kişilik fosseptik

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Ortaca köyünde İl Özel İdaresince yapımına başlanan 500 kişilik fosseptik çalışmasının tamamlanarak hizmete girdiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, “İl Özel İdaremiz 2022 yılında yaptığı alt yapı yatırımları sayesinde köylerde yaşam kalitesini gözle görülür bir biçimde arttırmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Kütahya İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün yapımına başladığı Aslanapa Ortaca köyü 500 kişilik fosseptik çalışmasını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yapılan çalışmalar ile şehir ile kırsal yaşam arasındaki farkın ortadan kalkması hedefleniyor” ifadelerine yer verildi.