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Aslanapa pazarında sıkı denetim

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde haftada bir kez kurulan ilçe pazarında, çok sıkı korona virüs denetimleri yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde haftada bir kez kurulan ilçe pazarında, çok sıkı korona virüs denetimleri yapıldığı bildirildi.


Aslanapa Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan açıklamada, ''Aslanapa ilçemizde haftada birkez kurulan pazarımızda maske, sosyal mesefe ve fiyat denetimleri titizlikle yapılmaktadır. Halkımızın bilinçlenmesi için pazar yerimizde gerekli uyarılar, ekiplerimiz tarafından sürekli olarak yapılmaktadır. Pandemi döneminde köylü vatandaşlarımızın ürettiği ürünleri satmasını sağlamak ana hedefimiz. Korona viris (Covid-19) tedbirlerinden taviz vermeden faaliyetlerimiz devam edecek'' ifadeleri kullanıldı.

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