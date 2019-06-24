Aslanapa Saray Köyde ''Geleneksel Yayla Şenliği''

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Saray köyünde düzenlenen ''Geleneksel Yayla Şenliği'' renkli görüntülere sahne oldu.

Saray Köyü Yörükleri Sosyal Kültür Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hikmet Kılıçaslan, yaptığı konuşmada etkinliğin bu yıl 15. kez düzenlendiğini kaydetti.

Kılıçaslan, "Geleneksel hale gelen yayla şenliğimiz yöremizin tanıtımı açısından oldukça önemlidir. Yöre kültürümüzü, eski adetlerimizi hatırlamak, genç nesillere bunu unutturmamak için yayla şenliğimizin oldukça faydalı olduğuna inanıyorum. Ayrıca yapılan çeşitli etkinlikler ve yarışmalar, gün boyunca yaylamıza gelen misafirlerimize keyifli bir gün geçirmelerini sağlamıştır. Şenliğimize katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlikte, Aslanapa Halk Eğitim Merkezi folklor ekiplerinin gösterileri, Aslanapa Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin ve öğretmenlerinin Yörük düğünü isimli etkinliği ve Motokros yarışmaları ilgiyle izlendi.

Motokros yarışmasında dereceye giren sporculara ödülleri, Saray Köyü Yörükleri Sosyal Kültür Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hikmet Kılıçarslan, Kütahya Motosiklet Kulübü Başkanı Hakan Tunç ve Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan tarafından verildi.