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Aslanapa'da 65 yaş üzeri vatandaşlara kısıtlama

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde 65 yaş üzeri vatandaşlar için kısıtlama getirildiği bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 65 yaş üzeri vatandaşlar için kısıtlama getirildiği bildirildi.


Aslanapa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ''65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla Aslanapa İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereğince Cumartesi ve Pazar günleri saat 12.00 ile 19.00 saatleri arasında ilçe halk pazarı, çay ocakları, kahvehaneler, restoranlar gibi kalabalık yerlere girmeleri yasaklanmıştır'' ifadelerine yer verildi.

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