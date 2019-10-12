Aslanapa'da acil poliklinik hizmetleri verilmeye başlandı

Doktor ataması yapılan Aslanapa İlçe Devlet Hastanesi'nde acil poliklinik hizmetinin verilmeye başlandığı bildirildi.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ''Sağlık Bakanlığı'nın olağan 88. dönem devlet hizmet yükümlülüğü ataması sonucu, İlçemiz aevlet aastanesine 3 hekim atanmış olup, 2 hekimin görevine başlaması neticesinde ilçe devlet hastanesinde hekim sayısı yeterli hale geldiği için aktif acil nöbetine geçilmiştir. Sağlık Bakanlığı'nın olağan olarak düzenlediği kamu personeli seçme sınavı 2019/4 atamasında İlçemiz Tokul Sağlık Evine 1 ebe atanmış ve görevine başlamıştır. İlçe devlet hastanesinde 2 ebe, 2 hemşire, 1 röntgen teknisyeni atanmış ve ataması yapılanlardan 1 ebe, 1 hemşire ve 1 röntgen teknisyeni görevine başlamıştır. İlçemize hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.