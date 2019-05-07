Aslanapa'da alt yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde altyapı, parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kütahya Caddesi'nde devam eden kaldırım ve alt yapı çalışmaların Ramazan ayında da aralıksız devam edeceği ve planlanan süre içerisinde bitirileceği belirtildi. Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, devam eden çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Altyapı ve kaldırım taşı düşeme çalışmalarını vatandaşımızı rahatsız etmeyecek şekilde cadde cadde bitirerek devam ediyoruz. Aynı anda birkaç mahallede çalışma yapmaktan ziyade, bir mahallenin alt yapı ve kaldırım taşı döşeme işini bitirip diğer mahallenin çalışmasına başlıyoruz. Vatandaşımız mağdur olmasın diye ekiplerimiz Ramazan ayı boyunca çalışmaları durdurmadan devam edecekler. Aslanapa'nın daha yaşanabilir hale gelmesi için tüm gayretimizle hizmet ediyoruz" diye konuştu.