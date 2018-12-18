Aslanapa'da alt yapı çalışmaları planlı şekilde devam ediyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde alt yapı çalışmaları planlandığı şekilde aralıksız devam ediyor.

Kış şartları olmasına rağmen çalışmalara ara verilmeden düzenli bir şekilde devam edildiği ve vatandaşın madur edilmemesi için mümkün olan tüm imkanların kullanıldığı bildirildi.

Altyapı çalışmalarında asfalt ve taş döşeme dahil bitirilmeden diğer mahalleye geçilmediğini belirten Başkan Asaf Akar, ''Çalışmalarımız ekiplerimizin dikkatli ve vatandaşı rahatsız etmeyecek şekilde hareket etmesiyle devam ediyor. Şuan Çalköy Caddesi'nde altyapı çalışmaları devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde burasıda bitmiş olacak. İlçemize hayırlı olsun diye konuştu.(YD-EFE)