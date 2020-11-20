Aslanapa'da alternatif buğday çeşidi deneme ekimi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Tekfen 2064 ekmeklik buğday deneme ekim çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Tekfen 2064 ekmeklik buğday deneme ekim çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''İlçemiz Terziler köyünde, Müdürlüğümüz teknik ekiplerinin koordinesinde 6 dekarlık alanda Tekfen 2064 ekmeklik buğday deneme ekimine başlanmıştır. Amacımız alternatif buğday üretimini arttırmak ve üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlamaktır. Çiftcilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz'' ifadeleri kullanıldı.