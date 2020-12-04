Aslanapa'da altyapı ve yol düzenleme çalışmaları

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde sanayi sitesi ve mezarlık yolunda, altyapı ve peyzaj çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz mezarlık içi yol bakım onarım ve kilit taşı döşeme çalışması yapılıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Ayrıca sanayi sitesi yolu alt yapı ve kilit taşı döşeme çalışmaları bitirilmiştir. Emeği geçen tüm herkese çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.