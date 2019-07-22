Aslanapa'da asırlık 'halatla araba önünü kesme' geleneği

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Bezirgan Köyünde geçmişte at arabalarının önünü keserek yapılan halatla sünnet ve gelin arabasının önünü kesme geleneği, günümüzde otomobillerin önü kesilerek yapılıyor.

Geçmişte düğün olduğunda konvoy yapılırken arabaların önünü halatla keserek çocuklara harçlık verildiğini belirten Mehmet Duymuş, "Şimdi modern çağda arabaların önünü halatla keserek çocuklar bu geleneği yaşatmaya devam ediyor" dedi.

Bu geleneklerin devam etmesinin güzel olduğunu belirten Duymuş, " Yaklaşık 19 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Oğlumun sünnet düğünü için köyüme geldim. Bizde onu gezdirelim dedik. Konvoy yaparken çocuklar ve gençler bir asırdır olduğu gibi arabanın önünü karşılıklı tuttukları halatla keserek ''Haklama'' adı altında para istediler. Bende istedikleri parayı verdim. Bu şekilde gelenekler bizleri mutlu ediyor. Geçmişi unutmamak gerekiyor. Gelenek ve göreneklerimizi elimizden geldiğince korumaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Önceden araba otomobil ve taksi olmadığı için at ya da eşekle konvoy yapılıyordu. Şimdi modern çağa ayak uyduruyoruz. Bu geleneğimiz çok güzel bir gelenek bozulmadan devam etsin " diye konuştu.