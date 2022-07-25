Aslanapa'da aspir ve nohut bitkisinde hastalık zararlı kontrolleri

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce aspir ve nohut bitkisinde hastalık zararlı kontrolleri ile fenolojik dönem takibi gözlemi yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından ilçemiz Çalköy ve Gölbaşı köylerinde demonstrasyon çalışması çerçevesinde ekilişi yapılan aspir bitkisinde ve hibeli olarak dağıtılan nohut bitkisinde hastalık zararlı kontrolleri ile fenolojik dönem takibi gözlemi yapılmıştır” denildi.