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Aslanapa'da bin 600 fidan toprakla buluştu

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Belediye tarafından ilçede önemli noktalarda ve mezarlıkta ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Belediye tarafından ilçede önemli noktalarda ve mezarlıkta ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.


Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz Ören Caddesi'nde yol kenarlarına, yaya yolu olarak kullanılan bölümlere , mesire alanımıza ve İlçe mezarlığımıza bin 600 adet dişbudak, selvi ,akasya ve çınar fidanı dikimi yapıldı.Yeşil bir Aslanapa için çalışmalarımız devam ediyor. Altyapı çalışmaları ve çevre düzenlemelerinden sonra ağaç dikim çalışmlarımızı da bitirmiş oluyoruz'' diye konuştu.

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