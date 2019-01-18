Aslanapa'da bir asırlık kış geleneği

Küthaya'nın Aslanapa ilçesi köylerinde bir asırdır devam eden kahvehanelerde kışın sıcak nohut kavurma geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

İlçeye bağlı Bezirgan köyünde kahvehane işleten İsmail Afşar ve Hasan Çevik kış aylarında nohut kavurma geleneğini devam ettiriyoruz ve atalarımızdan bize miras olan b geleneği unutturmayacağız dediler.

Soğukta durma sıcak nohut var sözünü sürekli kış aylarında kullandıklarını belirten İsmail Afşar, ''Köylülerimiz öğle namazından çıktıktan sonra kahvehaneye gelinir ve çay demlenirken nohut sobada kavrulur. Köylüler sohbet ve muhabbet içinde çay ile beraber nohut yerler. Burada dostluklar pekişir ve geçmiş hatırlanır ve soğuk günlerin vazgeçilmezi sıcacık kahve nohut olur. Buradaki amaç nohut yemek değil muhabbettir. İnsanlar birbiri ile muhabbet içerisinde olmalı. Atalarımızdan bize kadar gelen bu geleneği yaşatmak ve unutturmamak için biz devam ettiriyoruz'' dedi.