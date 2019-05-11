Aslanapa'da ''Cenaze hizmetleri'' kursu

Kütahya'nın Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ''Cenaze hizmetleri'' kursu açıldığı bildirildi.

18 bayan kursiyerin katıldığı uygulamalı kursun yoğun başvurudan dolayı tekrar açılacağını belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan, ''Naaş olarak kurumdaki cansız mankenlerden birini kullanan kursiyerlerimiz cenazeyi yıkama ve kefenleme uygulaması yaptılar. Nursaç Özdamar tarafından verilen kursumuz 2 hafta önce açıldı. Kursa katılan 18 bayan kursiyer tarafından kursun 3. haftasında uygulama dersi yapıldı. 32 saat olarak planladığımız kursumuz 17 Mayıs Cuma günü sona erecek. Kursiyerlerimiz aldıkları eğitimden ve hocalarından oldukça memnun olduklarını belirterek bu tür faydalı kursların açılmaya devam edilmesini talep ettiler. Katılımlarından dolayı kursiyerlerimize teşekkür ediyor, kendilerine ve hocamıza çalışmalarında başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.