Aslanapa'da çevre düzenleme ve kilitli parke döşeme çalışmaları

Kütahya'nın Aslanapa Belediyesi, yol genişletme ve kilitli parke taş döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Aslanapa Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin ilçe merkezinde kilitli parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ”Belediye Fen İşleri ekiplerimiz tarafından ilçe merkezimizde kilitli parke taş döşeme çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Ayrıca kaldırım düzenleme çalışmalarımız engelli vatandaşlarımız da düşünülerek yapılmaktadır. Yaz kış demeden çalışmaları sürdüren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalarla dar ve bozuk yollarımız daha estetik bir görünüme kavuşmuş olacak. Hedefimiz Aslanapa'yı alt yapısı ve üst yapısı ile çok daha ileri seviyeye taşımak'' diye konuştu.