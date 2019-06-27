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Aslanapa'da çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Kütahya Caddesi ve Cumhuriyet meydanında çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Kütahya Caddesi ve Cumhuriyet meydanında çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının yapıldığı bildirildi.


Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz girişinde olan Kütahya Caddesi üzerinde peyzaj çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda orta refüjlere gül ve çiçek tohumu dikiyoruz. Ayrıca Cumhuriyet Caddesi'nde çevre düzenleme çalışmalarımız kapsamında kilitli parke taşı döşeme ve yol genişletme çalışmalarımız devam ediyor ifadelerini kullandı.

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