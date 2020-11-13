Aslanapa'da çevre düzenlemeleri

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde belediye tarafından mezarlık ve sanayi sitesi yolunda, çevre düzenleme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz mezarlığı ve sanayi sitesi yolu alt yapı, üst yapı ,kilit taşı ve çevre düzenlemesi çalışmaları başladı. Yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Kısa sürede bu çalışmaları bitirip, mezarlık ve sanayi sitesi yolunu halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz'' dedi.