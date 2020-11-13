İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aslanapa'da çevre düzenlemeleri

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde belediye tarafından mezarlık ve sanayi sitesi yolunda, çevre düzenleme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde belediye tarafından mezarlık ve sanayi sitesi yolunda, çevre düzenleme çalışmalarına başlandığı bildirildi.


Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz mezarlığı ve sanayi sitesi yolu alt yapı, üst yapı ,kilit taşı ve çevre düzenlemesi çalışmaları başladı. Yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Kısa sürede bu çalışmaları bitirip, mezarlık ve sanayi sitesi yolunu halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.