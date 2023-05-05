Aslanapa'da çiftçilere yüzde 50 hibeli 25 ton nohut tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklı yüzde 50 hibeli “Azkan” çeşidi nohut tohumu dağıtıldı.

İlçe çiftçilerine “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” projesi çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Kaynaklı yüzde 50 hibeli “Azkan” çeşidi 2 bin dekar alana ekimi yapılacak 25 ton nohut tohumu dağıtımı Kaymakam Mehmet Sevban Gökbunar. Tarım ve Orman Müdürü M. Alptuğ Tekeli ve İlçe protokolünün katılımı ile gerçekleşti.

Müdür M. Alptuğ Tekeli, “Ekilmeyen tarım arazisi kalmasın” parolasıyla gerçekleştirdikleri tohum dağıtım projesinin ilçeye ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.