İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aslanapa'da dere ıslah çalışmaları

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde aşırı yağışlara karşı tedbir amaçlı dere ıslah çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde aşırı yağışlara karşı tedbir amaçlı dere ıslah çalışmalarının yapıldığı bildirildi.


Aslanapa Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ''İlçemizdeki dere yatakları, olası tıkanma ve taşkınların önüne geçmek amacıyla temizleme çalışmaları başlatılmış olup kısa sürede bitirilmesi hedeflenmektedir. Olası aşırı yağışlarda dere yataklarından kaynaklı sel felaketi ve su taşkınlarını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar bitirildikten sonra belirli aralıklarla dere yatakları kontrol edilecek'' ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.