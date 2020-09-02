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Aslanapa'da dezenfekte çalışmaları

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.


Aslanapa Belediesi Temizlik İşleri Ekpleri tarafından yapılan açıklamada, ''Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçemizde hizmet veren sağlık, güvenlik, eğitim, sebze ve meyve pazarı, canlı hayvan pazarı ve kamu kurumlarında koruyucu önlemler kapsamında, belediyemiz ekipleri tarafından, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı'' ifadelerine yer verildi.

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