Aslanapa'da dezenfekte çalışmaları

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarında belediye tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Aslanapa Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından yapılan açıklamada, ''Korona virüs tedbirleri kapsamında kamu kurumları dezenfekte edildi. İlçemizde hizmet veren sağlık kurumları, güvenlik güçleri araçları ve camiler koruyucu önlemler kapsamında dezenfekte edildi. Belediyemiz ekipleri tarafından, yeni tip Korona virüs (Covid-19) karşı, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları ilçemizde aralıksız olarak devam edecek'' ifadeleri kullanıldı