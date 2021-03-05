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Aslanapa'da esnaf ve pazar yeri denetimi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde kontrollü normalleşme dönemine geçilmesinin ardından Dinamik Denetim Modeli kapsamında Korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde kontrollü normalleşme dönemine geçilmesinin ardından Dinamik Denetim Modeli kapsamında Korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.


Kaymakam Özgür Pelvan ve denetim ekiplerince iş yerleri ve ilçe pazarında gerçekleştirilen denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.


Kütahya'nın Türkiye Risk Haritasına göre turuncu renkle “yüksek riskli” iller arasında yer aldığına dikkat çeken Kaymakam Pelvan, iş yeri sahiplerinden ve vatandaşlardan kurallara harfiyen uymalarını, turuncudan kırmızıya geçmeleri durumunda yeniden yasakların başlayacağı uyarısında bulundu.

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