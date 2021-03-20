Aslanapa'da fidan dağıtımı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ''Aslanapa Orman İşletme Şefliği tarafından 125 adet tüplü badem, ceviz ve kestane fidanı dağıtımına katıldık. Bu vesile ile 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftasında tüm çalışanların gününü kutluyorum. Özverili çalışmalarından dolayı her birine teşekkür ediyorum'' dedi.