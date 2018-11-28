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Aslanapa'da geleceğin güreşçileri

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde açılan güreş kursuna yoğun ilgi gösterildiği bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde açılan güreş kursuna yoğun ilgi gösterildiği bildirildi.


İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak 3 ayrı kategoride düzenlenen kurslara ilginin her geçen gün arttığı, ata sporu güreşe olan ilginin ilçede memnuniyetle karşılandığı açıklandı.


3 katagoride 19 sporcunun devam ettiği kursların Mayıs ayına kadar devam edeceğini belirten eski milli güreşçi olan kurs öğretmeni Selçuk Ot, '' Sporcularımız Aralık ve Şubat aylarında düzenlenecek müsabakalara hazırlanıyor. Hepsinde öğrenme azmi oldukça fazla. İnşallah buralarda yaptığımız yetenek taramalarında bir milli güreşçi yetiştirmek bize nasip olur'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

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