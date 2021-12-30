Aslanapa'da Geleneksel Türk Okçuluğu kursu açıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik “Geleneksel Türk Okçuluğu” kursu açıldığı bildirildi.

Öğrencilerden ve velilerden gelen talepler doğrultusunda Aslanapa Kapalı Spor Salonunda usta öğretici Merve Çelik nezaretinde açılan toplam 200 saatlik Geleneksel Türk Okçuluğu kursuna 45 ilk ve ortaokul öğrencisi katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, kurum tarafından temin edilen yay, ok, puta hedefi ve zihgirler aracılığı ile verilen

Geleneksel Türk Okçuluğu kursu sayesinde öğrencilerin, Geleneksel Türk okçuluğunun kültürünü, tarihini, ok ve yayın tanımını, kullanımını, ilk yardımını, atış tekniklerini öğreneceğini ve uygulayacaklarını ifade ettiler.