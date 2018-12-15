Aslanapa'da Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması

Mili Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün her yıl geleneksel olarak düzenlediği Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nın il finali bu yıl Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yapıldı.

Hutbe Okuma Yarışmasına, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Köse, Şube Müdürü İbrahim Sak, Aslanapa Müftüsü İsmail Kutlu, Aslanapa İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Turhan Yavuz, Aslanapa İlçe Özel İdare Müdürü Hasan Ali Çakar ve diğer kurum temsilcileri katıldı.

Aslanapa Anadolu İmam Hatip lisesinin koordinatörlüğünü üstlendiği yarışma Aslanapa Merkez Camii'nde gerçekleşti. Okullarında başarılı olan 11 öğrenci il birincisi olarak Bölge finallerine katılabilmek için yarıştılar. Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın jüri başkanı olduğu yarışmada, Kütahya Merkez Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Hayri Arslaner birinci, Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Osman Öztürk ikinci, Evliye Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Turhan üçüncü oldular ve birinci olan Kütahya Merkez Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hayri Arslaner bölge finallerinde Kütahya'yı temsil etme hakkını kazandı. Yarışmaya katılan bütün öğrencilere ödüllerini Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit verdi.

Cuma namazından hemen önce sonuçlanan yarışmadaki tüm öğrenciler, yarışmaya katıldıkları hutbelerini Aslanapa ilçesi ve köylerindeki camilerde Cuma hutbesinde okudular. Aslanapa Merkez Camii'nde yapılan yarışmanın ardından Aslanapa Anadolu İmam Hatip Lisesi ilahi korosu, Aslanapa Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Memiş eşliğinde eserlerini seslendirdiler. Yarışma Aslanapa halkı tarafından da ilgiyle takip edildi.(YD-EFE)